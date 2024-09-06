Казахстан — Норвегия: прогноз на матч Лиги наций

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги наций Казахстан — Норвегия.

Ставка: победа Казахстана с форой (+1.5) за 1.73.

Для сборной Казахстана предстоящий матч будет первым под руководством Станислава Черчесова. Несмотря на назначение россиянина на пост главного тренера команды ещё в начале лета, первую официальную тренировку он провёл лишь 2 сентября.

Да, у Магомеда Адиева не получилось вывести казахстанцев на Евро. Чудо испортила сборная Греции, выиграв со счётом 5:0 в полуфинале квалификации. После этого казахстанцы провели три товарищеские встречи, а Адиев ушёл в «Ахмат». При этом результаты были плачевные — 1:2 с Люксембургом, 1:2 с Арменией и 2:3 – с Азербайджаном.

У сборной Казахстана сейчас переходный период. Прежние лидеры уже довольно возрастные, легионеры выступают в зарубежных чемпионатах реже, чем хотелось бы, а местную молодёжь нужно растить и готовить. Сборная Норвегии же считается крепким соперником для любого и может воспользоваться этими проблемами.

Всё же в составе норвежцев сразу два футболиста, которые были номинированы на «Золотой мяч». Речь, конечно же, про Эрлинга Холанда и Мартина Эдегора. Их общая рыночная стоимость, к слову, составляет под € 290 млн, в то время как вся казахстанская команда оценивается в € 18,7 млн.

Однако, судя по отзывам реальных футболистов, Станислав Черчесов является отличным мотиватором. Тем более что смена тренера часто даёт положительный импульс.

И это причина, по которой ждать разгромной победы гостей не стоит. Скорее всего, сборная Казахстана станет бороться на своём поле за очки в 1-м туре Лиги наций, а параллельно — закалять характер. Ведь в планах — борьба за выход на чемпионат мира. С учётом того, что Норвегия — не самая стабильная команда по части результатов, можно проверить даже плюсовую фору на хозяев.