Франция — Италия: ставка Александра Мостового на матч Лиги наций

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги наций Франция — Италия.

Ставка: победа Франции 2:1 за 7.40.

«Франция и Италия сойдутся в 1-м туре Лиги наций. О командах ещё свежи воспоминания после Евро-2024. И учитывая это, кажется, у итальянцев тут шансов мало.

Италия с позором вылетела с чемпионата Европы в Германии. На последних международных турнирах «лазурная армия» уже приучила нас, что она либо отлично выступает, либо вообще никак. На Евро-2020 команда добилась успеха, потом не отобралась на ЧМ-2022, а на этот чемпионат Европы подопечные Спаллетти тоже как будто не приехали.

Слабое выступление от итальянцев, отсутствие явного лидера на поле, за исключением Доннаруммы, непонимание, что делать с мячом, особенно в атаке. Итог – тяжёлый выход в плей-офф и быстрый вылет от более собранных и слаженных швейцарцев.

Франция, конечно, намного дольше продержалась на Евро. Да, от её футбола тоже порой тянуло в сон. Но главного сборная добивалась – проходила соперников, иногда тяжёлых, таких как Нидерланды (0:0), Бельгия (1:0) и Португалия (1:0).

Да, от более активной и «весёлой» Испании подопечные Дешама ожидаемо вылетели. Хотя в их матче всё было не так очевидно, отрезками французы смотрелись неплохо. Но под конец матча совсем у них «батарейки сели», игроки просто не бежали сравнивать и по делу вылетели.

Если у Италии явного лидера сейчас нет, то у Франции это Мбаппе. И мы увидели на Евро-2024 его настрой, а точнее, отсутствие настроя. Можно сравнить выступление этого игрока на ЧМ-2022 и сейчас на ЧЕ. Два совершенно разных футболиста. Собственно, из-за него французы и были так слабы в атаке, не было креатива, как и самих голов.

Но сейчас это уже немного другой Мбаппе. Его приход в «Реал» оказался не таким, как все ожидали. По три гола в каждой игре не случилось, но их и не могло быть. Килиан – явный талант, отличный игрок. Но иногда ему нужно время для адаптации. Так и тут – после двух туров Ла Лиги его уже начали критиковать за отсутствие голов, что, конечно, глупо. Уже в игре с «Бетисом» в третьем матче чемпионата француз дважды забил, чем вернул веру в себя.

Думаю, Мбаппе зарядит своих подопечных по сборной. Да они и без него, конечно, понимают, что на Евро показали не те результаты, каких ждали фанаты. На Италию тоже интересно посмотреть, какие выводы она сделала после неудачи на ЧЕ. Но всё же «трехцветные» сейчас сильнее. В их победу я больше верю.

Ставлю на успех Франции со счётом 2:1. Такой исход оценивается в 7.40», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».