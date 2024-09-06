Франция — Италия: прогноз Виктора Гусева на матч Лиги наций 6 сентября

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги наций Франция — Италия.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.95.

«Две сборные в матче 1-го тура Лиги наций 6 сентября сойдутся на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. На последнем большом турнире — Евро-2024 — французы в полуфинале проиграли испанцам, а итальянцы в 1/8 финала потерпели поражение от Швейцарии, при этом за весь турнир одержав лишь одну победу — над Албанией. Обе команды в Германии явно не порадовали созидательной игрой. Италия — триумфатор Лиги наций — 2020, а Франция — 2021. По итогам предыдущего розыгрыша Франция оказалась на третьем месте в группе и даже рисковала отправиться в более низкий дивизион. А вот Италия стала бронзовым призёром, выиграв матч за третье место у Нидерландов. До того она финишировала первой в группе и была выбита из турнира Испанией.

Отмечу, что в 7 из 10 матчей Франции в нынешнем году было забито меньше трёх мячей при семи пропущенных. У Италии — похожий показатель: в шести из восьми и пропущено на мяч меньше. Итальянцы продолжают поиски своей игры при Спаллетти. Неизменно лишь то, что их оборона сильна. И особенно в гостях команда будет играть от своих ворот. А французам даже при наличии классных игроков атаки нужен простор, которого вполне может не быть. Вызывает пока сомнение и готовность сыграть на 100% своей силы лидера команды Мбаппе, хотя он и сделал дубль в последней игре за «Реал». Но до того голов в трёх турах Ла Лиги у него не было.

Две последние личные встречи (в 2016-м и 2018-м) были товарищескими и закончились победой Франции на выезде и дома со счётом 3:1. А общая статистика такова: четыре раза сильнее были французы, два раза — итальянцы, и один раз команды сыграли вничью. И в общей сложности больше четырёх мячей за матч команды не забивали, хотя в пяти случаях отличались обе. ТМ 2.5», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».