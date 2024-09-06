Франция — Италия: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги наций

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Франция — Италия.

Ставка: ничья за 3.95.

«Франция и Италия встретятся в одном из центральных матчей 1-го тура Лиги 1. Обе команды представляют Лигу А. Не уверен, кто тут точно выиграет. Мне кажется, мотивации у них сейчас будет не так много.

Обе сборные, очевидно, на прошедшем Евро добились не тех результатов, которых ожидали их фанаты. Особенно это, я думаю, касается итальянцев. В группе они показали посредственные результаты, обыграв только Албанию (2:1). С Испанией и Италией «лазурная армия» смотрелась довольно слабо – 0:1 и 1:1 соответственно. В плей-офф подопечные Спаллетти всё-таки вышли, но там сразу же вылетели от соперника рангом ниже – 0:2 со Швейцарией. Совершенно заслуженное поражение было.

Франция, конечно, дальше прошла на Евро – до полуфинала. Но весь турнир казалось, что команда, имеющая столько звёзд в составе, так и не может выдать максимум. Ни одной доминирующей победы у сборной не было. Более того, «трёхцветные» пять матчей умудрились провести, не забив ни одного гола с игры. Да, в плей-офф подопечные Дешама справились с Бельгией и Португалией (1:0 оба раза). Но вот с Испанией Франции было уже очень тяжело – в полуфинале исход был почти предрешён (1:2).

Да, если смотреть на результаты на Евро, то у Италии проблем намного больше. Команда провалила турнир, по сути. Нельзя сказать, что ей просто не повезло. «Лазурная армия» действительно слабо выступила, была «беззуба» в атаке. Только Доннарумма в воротах был стабилен, и то – он не мог тянуть на себе всю команду.

У Франции тоже были определённые проблемы. Атака у неё просто сумасшедшая по именам – Мбаппе, Гризманн, Дембеле, Жиру на тот момент, другие звёзды. Но в итоге – придумать в нападении «трёхцветные» мало что могли. Просто игра не была у них выстроена нужным образом.

Но обе сборные сохранили своих тренеров, основной костяк игроков тоже остался. Так что нас тут явно ждёт интересное противостояние, тактическое как минимум. Но фаворита всё-таки не вижу. На старте Лиги наций, мне кажется, стараться команды будут не так сильно, покопят силы. Поставлю на ничью с котировкой 3.95», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».