Франция — Италия: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги наций в Париже

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги наций Франция — Италия.

Ставка: индивидуальный тотал Франции больше 1.5 за 1.81.

«И те, и другие по большому счёту разочаровали своим выступлением на Евро. Французы ни в одном из шести проведённых матчей не забили более одного мяча за игру. Итальянцы это сделали всего лишь раз, в одном матче из четырёх. В остальном же и там, и там всё было далеко от идеала и с движением, и с созиданием. И заслуженно и те, и другие в итоге вылетели.

Мне кажется, что Франция, у которой все звёзды в строю, будет здесь задавать темп, играть с позиции силы, контролировать игру и больше создавать моментов. Мне кажется, к победе французы здесь должны быть ближе. Ну и думаю, что наконец этот порог в два мяча они преодолеют.

Я бы поставил на индивидуальный тотал французов больше 1.5 за 1.81», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».