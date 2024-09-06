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Франция — Италия: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги наций в Париже

Франция — Италия: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги наций в Париже
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Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги наций Франция — Италия.

Ставка: индивидуальный тотал Франции больше 1.5 за 1.81.

«И те, и другие по большому счёту разочаровали своим выступлением на Евро. Французы ни в одном из шести проведённых матчей не забили более одного мяча за игру. Итальянцы это сделали всего лишь раз, в одном матче из четырёх. В остальном же и там, и там всё было далеко от идеала и с движением, и с созиданием. И заслуженно и те, и другие в итоге вылетели.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 2. 1-й тур
06 сентября 2024, пятница. 21:45 МСК
Франция
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мне кажется, что Франция, у которой все звёзды в строю, будет здесь задавать темп, играть с позиции силы, контролировать игру и больше создавать моментов. Мне кажется, к победе французы здесь должны быть ближе. Ну и думаю, что наконец этот порог в два мяча они преодолеют.

Я бы поставил на индивидуальный тотал французов больше 1.5 за 1.81», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».

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