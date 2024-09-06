Бельгия — Израиль: ставка Игоря Семшова на игру Лиги наций 6 сентября

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги наций Бельгия – Израиль.

Ставка: победа Бельгии с форой (-1) за 1.81.

«Лига наций с каждым годом приобретает всё бо́льшую важность и популярность в европейском футболе. И команды относятся к турниру гораздо серьёзнее, чем раньше.

Сборная Бельгии, которая в очередной раз вернулась с крупного турнира несолоно хлебавши, вылетев в 1/8 финала, теперь начинает новый виток в своей истории. «Красные дьяволы», конечно же, явные фавориты предстоящей встречи с национальной командой Израиля. Но всегда есть подводные камни, которые не все видят. Всё-таки не стоит забывать, что это старт турнира. Плюс мотивация. От неё никуда не уйти. У израильтян её точно не меньше. Ну и тот факт, что матч проходит в Венгрии, тоже накладывает свой отпечаток.

Сборная Израиля на крупные турниры вообще не попадает. Так, на Евро-2024 ей преградила путь сборная Исландии. Но рейтинга этой команде пока хватает, чтобы играть в Лиге А. так что в любом случае Бельгия отнесётся к своему сопернику серьёзно.

В последний раз эти команды играли в квалификации на Евро-2016, и бельгийцы дважды победили Израиль – 3:1 (дома) и 1:0 (в гостях).

Сборная Бельгии выиграет и сейчас, с разницей в один-два мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».