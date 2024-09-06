Казахстан — Норвегия: ставка Игоря Семшова на игру Лиги наций в Алма-Ате

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги наций Казахстан – Норвегия.

Ставка: ничья за 4.90.

«Станислав Черчесов возглавил сборную Казахстана не так давно, но ясно, что никто не даст ему времени на раскачку. Результат нужен здесь и сейчас. Тем более что матч со сборной Норвегии пройдёт в Алма-Ате и зрителей на трибунах точно будет много. Значит, поддержка хозяевам точно обеспечена. А Нуралы Алип и Лев Скворцов в строю и горят желанием сразиться с Холандом и Эдегором.

Ранее между собой эти команды не встречались. И сложно определить в этой паре фаворита. Однако если Казахстан хочет бороться за что-то серьёзное, то ему необходимо побеждать. Шансы на это у хозяев есть. Ведь Норвегия будет после длительного перелёта и играть в незнакомых для себя условиях. С другой стороны, класс отдельных футболистов у норвежцев всё-таки повыше. И наиболее вероятный исход этой встречи ничья.

Сборные Казахстана и Норвегии в своём стартовом матче поделят очки, забив в ворота друг друга по два мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».