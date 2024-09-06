Уэльс — Турция: ставка Эльвина Керимова на матч Лиги наций

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги наций Уэльс — Турция.

Ставка: индивидуальный тотал угловых сборной Уэльса больше 4.5 за 1,70.

«Уэльс и Турция сыграют в первом туре Лиги Наций. Эти команды встречались друг с другом в прошлом отборе к чемпионату Европы. Тогда в Турции хозяева победили 2:0, а в Уэльсе была ничья 1:1. Турция в итоге на турнир попала и удачно там выступила, дойдя до четвертьфинала. Валлийцы на Евро не отобрались.

Уэльс — команда хорошо организованная, дисциплинированная, крепкая физически, обладающая высокими исполнителями. Уэльс делает ставку на быстрые атаки, на стандарты. Дома он может играть агрессивно, прессинговать. Эта сборная обладает огромным нападающим Киффером Муром. Есть там и центральные защитники высокие. В общем, валлийцы могут быть неудобными, я бы так сказал, соперниками для Турции.

Турки на Евро выступили удачно, как я уже сказал. С тренером Монтеллой стандартами тоже здорово пользовались и забили чуть ли не половину голов со стандартов. Есть Гюлер, который может навесить. Есть игроки, которые могут в штрафной площади открыться хорошо и забить. При этом турки, конечно, могут играть и по-другому, то есть могут создавать проблемы сопернику не только за счёт стандартов, но и быстрых атак, а также за счёт владения.

Но с другой стороны, если Уэльс грамотно закроется и тактически дисциплинированно будет защищаться, то турки, вполне возможно, свалятся на примитив и на подачу в штрафную. Это тоже может приводить к угловым. Я бы здесь больше рассмотрел вариант угловых сборной Уэльса. Во-первых, команды очень хорошо друг друга знают, составы сильно не изменились. Немного времени прошло. Последний матч этих команд можно смело учитывать перед прогнозом.

В последнем матче этих команд Уэльс заработал семь угловых. Предстоящий матч тоже для него домашний. Команда захочет начать с победы. Я думаю, отрезками она будет играть агрессивно, при поддержке своих болельщиков. И Уэльс, атакуя, часто зарабатывает много угловых. Я бы взял индивидуальный тотал угловых сборной Уэльса больше 4.5 с коэффициентом 1,70. Думаю, что, вполне вероятно, этот прогноз сбудется, учитывая, что дома Уэльс должен играть агрессивно и в атаку», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».