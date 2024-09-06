«Авангард» — «Нефтехимик»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Нефтехимик».

Ставка: победа «Авангарда» за 1.82.

«Обе команды выиграли свои первые официальные матчи сезона. «Авангард» у себя дома справился в сибирском дерби с «Сибирью» — 2:1. В команде Сергея Звягина здорово проявил себя новичок Станислав Галиев – 1+1. А победный гол в активе 20-летнего Ильи Рейнгардта. Кстати, обе шайбы были заброшены омичами в большинстве. Что ж, получилась хотя и трудовая, но важная победа на старте.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 сентября 2024, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Ну а «Нефтехимик», по-прежнему под руководством Олега Леонтьева, одолел на выезде казахстанский «Барыс». И тоже 2:1. Только в овертайме. Победа получилась волевой. До 50-й минуты нижнекамцы уступали, но затем Владимиру Брюквину удалось перевести матч в дополнительный период. И уже там Жан-Себастьен Ди принёс им победу.

«Авангард» выиграл у «Нефтехимика» 30 из последних 50 матчей. В прошлом сезоне у омичей было три победы над представителями Татарстана в четырёх играх. Так и хочется сказать, что «нефтехимики» удобный для «ястребов» соперник. И так оно и есть.

У себя дома «Авангард» выиграет и эту встречу», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».