Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Авангард» — «Нефтехимик»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

«Авангард» — «Нефтехимик»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Авангард» – «Нефтехимик».

Ставка: победа «Авангарда» за 1.82.

«Обе команды выиграли свои первые официальные матчи сезона. «Авангард» у себя дома справился в сибирском дерби с «Сибирью» — 2:1. В команде Сергея Звягина здорово проявил себя новичок Станислав Галиев – 1+1. А победный гол в активе 20-летнего Ильи Рейнгардта. Кстати, обе шайбы были заброшены омичами в большинстве. Что ж, получилась хотя и трудовая, но важная победа на старте.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2024, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ну а «Нефтехимик», по-прежнему под руководством Олега Леонтьева, одолел на выезде казахстанский «Барыс». И тоже 2:1. Только в овертайме. Победа получилась волевой. До 50-й минуты нижнекамцы уступали, но затем Владимиру Брюквину удалось перевести матч в дополнительный период. И уже там Жан-Себастьен Ди принёс им победу.

«Авангард» выиграл у «Нефтехимика» 30 из последних 50 матчей. В прошлом сезоне у омичей было три победы над представителями Татарстана в четырёх играх. Так и хочется сказать, что «нефтехимики» удобный для «ястребов» соперник. И так оно и есть.

У себя дома «Авангард» выиграет и эту встречу», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Авангард» — «Нефтехимик». Шарипзянов, Вей и Галиев наладили «химию»
«Авангард» — «Нефтехимик». Шарипзянов, Вей и Галиев наладили «химию»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android