«Барыс» — «Трактор»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Трактор».

Ставка: победа «Трактора» с форой (-1) за 2.27.

«Радует, что теперь можно уже не обращаться к предсезонным играм, а оценивать и брать во внимание только официальные встречи, в которых команды действительно хотят победить.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК Барыс Астана Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

Первую игру «Барыса» мне не удалось посмотреть полностью. Но я захватил овертайм, который команда начинала втроём против четверых, и после удачной игры в меньшинстве, казалось, что всё доедет до послематчевых бросков. Но, увы, за минуту до конца почти 7000 казахских болельщиков приуныли, ведь Жан-Себастьен Ди забросил победную шайбу, красиво отправив в буфет защитника. «Нефтехимик» победил и добыл важнейшие два очка, возможно, у своего конкурента в борьбе за восьмёрку. Сам «Барыс» всё-таки по составу выглядит предпочтительнее, но очевидно, что игрокам нужно время на адаптацию, ведь все последние недели команда была отделена от игроков, игравших за свою сборную, а это важный момент. Маклауд понравился, но пока ещё не в своих лучших кондициях.

Что касается челябинцев, то они и принесли мне единственный минус за первые два игровых дня, но претензий к ним по игре в Екатеринбурге минимум. Команда нанесла почти 50 бросков в створ и висела на воротах, но не смогла больше двух раз пробить голкипера Евгения Аликина, который стал героем матча. Команда Бенуа Гру проиграла свою игру в спецбригадах, пропустив дважды в меньшинстве и однажды даже в большинстве. Всё остальное время челябинцы давили, а екатеринбуржцы периодически бегали в контратаки. По тому, что я видел, команды сейчас находятся в абсолютно разных положениях и «Трактор» видится мне явным фаворитом. Можно перестраховаться и взять просто победу в основное время за солидные 1.95, а можно рискнуть и взять, например, фору (-1) на «Трактор», которая уже выглядит поприятнее», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».