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«Автомобилист» — «Сибирь»: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ 6 сентября

«Автомобилист» — «Сибирь»: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ 6 сентября
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Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Сибирь».

Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.07.

«Старт регулярного чемпионата сложился для команд по-разному. «Автомобилист» обыграл «Трактор», при этом соперник нанёс в два с лишним раза больше бросков по воротам екатеринбуржцев. Но вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин провёл шикарный матч, отразив 46 бросков из 48, а в атаке команда Николая Заварухина реализовала бо́льшую часть своих моментов. Показательно, что все голы хозяева забили в неравных составах: два — в большинстве, один — в меньшинстве.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 сентября 2024, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Перерыв
2 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Голышев (Трямкин, Эберт) – 00:43 (5x5)     2:0 Бывальцев (Меркли, Зборовский) – 05:53 (5x5)    

«Сибирь» неплохо выглядела в Омске, дав бой «Авангарду». Несколько раз спасал команду вратарь Антон Красоткин, а Георгий Белоусов забросил эффектную шайбу, ударив по ней с лёта. Но вот противостоять большинству «Авангарда» у гостей не получилось — оба гола омичи забили при численном преимуществе. Главным героем стал новичок команды Станислав Галиев, открывший счёт в матче, а в третьем периоде выведший Илью Рейнгардта на бросок, который стал победным. Остаться без набранных очков во второй встрече подряд будет крайне болезненно для «Сибири»: после такого к новому главному тренеру команды Вадиму Епанчинцеву могут появиться вопросы. Но по игре екатеринбуржцы выглядят намного предпочтительнее. Так что ставлю на победу «Автомобилиста» в основное время», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

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