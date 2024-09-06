«Автомобилист» — «Сибирь»: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ 6 сентября

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Сибирь».

Ставка: победа «Автомобилиста» за 2.07.

«Старт регулярного чемпионата сложился для команд по-разному. «Автомобилист» обыграл «Трактор», при этом соперник нанёс в два с лишним раза больше бросков по воротам екатеринбуржцев. Но вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин провёл шикарный матч, отразив 46 бросков из 48, а в атаке команда Николая Заварухина реализовала бо́льшую часть своих моментов. Показательно, что все голы хозяева забили в неравных составах: два — в большинстве, один — в меньшинстве.

«Сибирь» неплохо выглядела в Омске, дав бой «Авангарду». Несколько раз спасал команду вратарь Антон Красоткин, а Георгий Белоусов забросил эффектную шайбу, ударив по ней с лёта. Но вот противостоять большинству «Авангарда» у гостей не получилось — оба гола омичи забили при численном преимуществе. Главным героем стал новичок команды Станислав Галиев, открывший счёт в матче, а в третьем периоде выведший Илью Рейнгардта на бросок, который стал победным. Остаться без набранных очков во второй встрече подряд будет крайне болезненно для «Сибири»: после такого к новому главному тренеру команды Вадиму Епанчинцеву могут появиться вопросы. Но по игре екатеринбуржцы выглядят намного предпочтительнее. Так что ставлю на победу «Автомобилиста» в основное время», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».