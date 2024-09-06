«Динамо» Москва — «Северсталь»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ в Москве

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Северсталь».

Ставка: победа «Северстали» за 3.80.

«Московское «Динамо», можно сказать, из рук вон плохо провело первую встречу регулярки. У себя на льду подопечные Алексея Кудашова проиграли китайскому «Куньлунь Ред Стар» — 1:3. Причём бело-голубые после первого периода вели 1:0, а единственную шайбу в их составе забросил новоиспечённый капитан Никита Гусев. Главный тренер динамовцев после игры отметил, что его команда пока ещё находится в состоянии летних сборов. Получается, что надо уже входить в сезон.

Вот так, как это сделала «Северсталь» в своём первом матче. Команда Андрея Козырева уверенно переиграла в гостях нижегородское «Торпедо» — 3:0. Данил Аймурзин забросил две шайбы, а Алексей Кручинин, два предыдущих сезона игравший в «Торпедо», поставил точку. Отмечаем и «сухарь» Александра Самойлова.

Вообще, «Северсталь» и в предсезонке показывала хорошие результаты. А сейчас подтвердила свою высокую готовность к сезону.

С «Динамо» у череповчан старые счёты. Из 28 последних матчей они смогли взять верх только в девяти. Причём четыре раза по буллитам.

Но в прошлом сезоне динамовцы выиграли у своего ближайшего оппонента все четыре встречи. И все с разницей в одну шайбу, включая две в овертайме и одну в серии буллитов.

У «Северстали» точно кое-что накопилось за прошлый год к «Динамо». И сейчас они сумеют одержать над москвичами победу», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».