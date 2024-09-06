Букмекеры оценили шансы сборной Бразилии прервать серию поражений в отборе ЧМ-2026

Сборные Южной Америки продолжают квалификацию на ЧМ-2026. 7 сентября во встрече 7-го тура Бразилия будет играть с Эквадором. Начало встречи – в 4:00 мск.

Сборная Бразилии идёт на серии из трёх поражений в матчах отборочного цикла ЧМ-2026.

Букмекерские конторы считают фаворитами жёлто-зелёных и предлагают поставить на победу сборной Бразилии с коэффициентом 1.40. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1400 рублей.

Шансы сборной Эквадора оценили в 9.50. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.70.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.98. Ставки на «обе команды забьют» принимают с коэффициентом 2.25.