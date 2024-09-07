Бразилия — Эквадор: прогноз на матч квалификации ЧМ-2026

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Бразилия — Эквадор.

Ставка: победа Бразилии + тотал больше 2.5 гола за 2.15.

Из Кубка Америки жёлто-зелёные выбыли уже в четвертьфинале. Тем более бразильцы пока не могут выдохнуть в квалификации на ЧМ-2026. Команда располагается лишь на шестой строчке, опережая восьмой Парагвай на жалкие два очка. Три поражения и только две победы в шести матчах отбора — очень плохо.

Глупо было бы сетовать на отсутствие Неймара как главную причину всех неудач. Да, в составе бразильцев как будто недостаточно опыта. Но талантливых и заметных футболистов полно. Доривал Жуниор вызвал 17-летнего нападающего «Палмейраса» Эстевао Виллиана. Следующим летом он примкнёт к «Челси». Также в распоряжении тренера жёлто-зелёных есть Родриго, Винисиус Жуниор и Эндрик. Футболисты «Реала» станут основообразующими в сборной. Ворота будет защищать опытный Алисон Бекер.

Эквадор подобно Бразилии покинул минувший Кубок Америки в четвертьфинале. «Триколор» проиграл в серии пенальти Аргентине. Эквадор в таблице отбора на ЧМ-2026 находится даже выше Бразилии — на пятой строчке. «Триколор» был бы гораздо выше, если бы не решение CAS лишить сборную трёх очков в отборочном турнире за использование документа, содержащего ложную информацию о Кастильо.

Поэтому предстоящая встреча носит принципиальный характер. У команд будет нешуточная мотивация оторваться и подняться выше. Особенно у Бразилии, которая последнее время выглядит блёкло, несмотря на наличие звёздного состава. Но как повлияет смена тренера на Эквадор? Пока не ясно.

Предлагаем ставку на победу Бразилии и тотал больше 2.5 мяча за 2.15. Вопреки тому, что команды Южной Америки редко балуют результативностью, в предстоящей встрече атака должна быть в порядке. С одной стороны лидеры «Реала», с другой — Эквадор, который постоянно недооценивают, а он забивает даже таким командам, как Аргентина.