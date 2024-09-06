Фрибет до 100 000 рублей к матчу Лиги наций Франция — Италия

6 сентября в Париже состоится матч стартового тура Лиги наций между сборными Франции и Италии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Забирай фрибет до 100 000 рублей от букмекера БЕТСИТИ к этой или любой другой встрече. Нужно просто выполнить простые условия:

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Дидье Дешам продолжает работать со сборной Франции, даже несмотря на недовольство болельщиков. После вылета в полуфинале чемпионата Европы французские СМИ провели опрос, согласно которому более 50% поклонников национальной команды хотят, чтобы наставник оставил свой пост. Однако кредит доверия национальной федерации к Дешаму всё ещё высок. При нём «трёхцветные» выиграли ЧМ-2018 и Лигу наций — 2021, а также взяли серебро Евро-2020 и ЧМ-2022.

К сентябрьским матчам французы подходят в оптимальном составе. Килиан Мбаппе оправился от травмы носа, освоился в «Реале» и готов помочь сборной. На месте и Антуан Гризманн, с которым, по слухам, Дешам конфликтовал на Евро.

У сборной Италии поводов для оптимизма меньше. Команда не может победить уже три матча подряд, а на европейском первенстве вылетела уже в 1/8 финала, уступив Швейцарии. Тем не менее Лучано Спаллетти по-прежнему у руля и смотрит в будущее. При нём в команде уже зажглись новые имена. Например, ушедший на повышение из «Болоньи» в «Арсенал» Риккардо Калафьори. В расположение сборной прибыл и конкурент Матвея Сафонова по «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма.

До проигрыша испанцам в полуфинале Евро французы не знали поражений восемь встреч кряду. Статистика очных матчей тоже на стороне «трёхцветных». В трёх последних личных матчах Италия потерпела три поражения.

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