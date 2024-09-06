Россия — Таиланд: прогноз букмекеров

7 сентября в Ханое (Вьетнам) состоится товарищеский матч Россия — Таиланд. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Накануне сборная России провела товарищеский матч с командой Вьетнама, в котором одержала победу со счётом 3:0.

Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 1.56, что приблизительно равно 64% вероятности.

Победа сборной Таиланда оценивается коэффициентом 5.90 — это примерно 16% вероятности. Заключить пари на ничью предлагается с коэффициентом 4.90 (20%).

Тотал меньше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Заключить пари на гол в каждом тайме предлагается с коэффициентом 1.75.