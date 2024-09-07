Германия — Венгрия: эксперты оценили шансы в матче Лиги наций

7 сентября на «Дюссельдорф Арене» в Дюссельдорфе состоится матч 1-го тура Лиги наций Германия — Венгрия. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.29, что составляет около 75% вероятности.

Победа сборной Венгрии при этом доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 11.00 — это 9% вероятности. Заключить пари на ничью предлагают за 5.70 (16%).

Вместе с тем аналитики убеждены, что встреча представителей Лиги А получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.47, а тотал больше 2.5 мяча — за 1.58.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.02. Победа немцев с разницей минимум в два мяча оценивается в 1.81. Гол в каждом тайме идёт за 1.60.