Германия — Венгрия: прогноз на матч Лиги наций

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги наций Германия — Венгрия.

Ставка: Германия не проиграет + тотал меньше 3.5 гола за 1.73.

Юлиан Нагельсман, несмотря на критику скептиков, успел подготовить команду к домашнему турниру, чтобы та смотрелась достойно. Вот только тогда игра во многом была завязана на Тони Кроосе, который вместе с некоторыми другими ветеранами (бессменный вратарь Мануэль Нойер в их числе) больше не появится в национальной футболке.

Разумеется, в составе Бундестим есть масса выдающихся атакующих футболистов и без Крооса. Однако мы помним, как полузащитник разгонял атаки, принимая мяч у самой линии защитников. Едва ли кто-то будет делать это так же качественно, как он. А потому созидательный футбол подопечных Юлиана Нагельсмана, вероятно, видоизменится.

Со сборной Венгрии сборная Германии встречалась на Евро-2024, а именно на групповом этапе. То есть было это не так давно. Немцы сумели одержать победу со счётом 2:0, но преимущество было не таким безоговорочным, как в матче с теми же шотландцами. Венгры хорошо оборонялись, не забывая огрызаться. Сказалась разница в классе.

Скорее всего, сборная Венгрии, с которой Марко Росси задрал планку, будет огрызаться и теперь. За три цикла Лиги наций венгры сменили Лигу С на Лигу А, и это показатель их уровня. Ни о каком разгроме в предстоящем матче речи не идёт, а можно даже подумать над плюсовой форой на гостей. Хотя 1Х через тотал меньше 3.5 мяча — тоже хороший вариант.

Сборная Германии — фаворит однозначный. После не самого удачного чемпионата Европы с точки зрения трофеев или хотя бы медалей осталась недосказанность. Юлиан Нагельсман наверняка попытается выиграть Лигу наций, так что будет рассчитывать на очки в предстоящем матче. Но забить больше двух-трёх мячей нынешней Венгрии — задачка со звёздочкой.