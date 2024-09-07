Букмекеры спрогнозировали точный счёт матча Германия — Венгрия

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7 сентября на «Дюссельдорф Арене» в Дюссельдорфе состоится матч 1-го тура Лиги наций Германия — Венгрия. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Сделать ставку на победу сборной Германии предлагается с коэффициентом 1.29, что составляет около 75% вероятности.

Победа сборной Венгрии при этом доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 11.00 — это 9% вероятности. Заключить пари на ничью предлагают за 5.70 (16%).

Вместе с тем аналитики убеждены, что встреча представителей Лиги А получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.47, а тотал больше 2.5 мяча — за 1.58.

Наиболее вероятный исход — 2:0 в пользу сборной Германии (6.30). Победа немцев 1:0 идёт за 7.50, на точный счёт 3:0 в пользу бундестим дают 7.80.

Чуть ниже оценивается вероятность счёта 2:1 в пользу Германии (8.50).