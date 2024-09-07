Грузия — Чехия: букмекеры назвали фаворита матча Лиги наций

7 сентября состоится встреча Лиги наций УЕФА между Грузией и Чехией. Начало игры – в 19:00 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами чехов и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.28. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2280 рублей. Шансы грузин оценили в 3.20. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.50.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.92. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.77.

Победа сборной Чехии с форой (-1.5 гола) идёт за 4.30. Ставки на победу сборную Грузии всухую принимаются с коэффициентом 6.00, а победа Чехии всухую оценивается в 4.25.