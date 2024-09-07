Грузия — Чехия: прогноз на матч Лиги наций

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Лиги наций Грузия — Чехия.

Ставка: обе забьют за 1.77.

Лето этого года стало историческим для сборной Грузии. Впервые она вышла на крупный турнир и даже поиграла в плей-офф. Многие были удивлены таким результатом. Никто и не предполагал, что «крестоносцы» покажут такой самоотверженный, качественный и красивый футбол. Причём это касается не только игры в защите, но и в нападении.

Тренер взял в Лигу наций самых классных игроков сборной. В том числе Георгия Мамардашвили. Жорж Микаутадзе, разделивший на чемпионате Европы с шестью футболистами «Золотую бутсу», тоже отправился на матчи Лиги наций. Не остался вне заявки и другой талантливый игрок Грузии – Хвича Кварацхелия. В трёх матчах Серии А этого сезона вингер «Наполи» уже забил гол и сделал результативную передачу.

Минувший Евро совсем по-другому сложился для сборной Чехии, которая даже не вышла из группы. Всего одно очко набрала команда, во встрече как раз с Грузией (1:1). Проиграла Португалии и Турции с одинаковым счётом 1:2. Мотивация у подопечных Ивана Гашека присутствует. Всё-таки они забивали в каждом из трёх матчей.

Да и состав у Чехии привлекательный. Матей Коварж станет основным вратарём сборной. В атаке мы сможем наблюдать за Патриком Шиком из «Байера». Также в заявку попали Адам Гложек и Томаш Соучек.

Каким бы классным ни был Мамардашвили, ему можно забивать. Мы это видели на Евро-2024. Конечно, он совершает большое количество сейвов, но защита «крестоносцев» — это слабое место. В одиночку он тащить не может. Чехия в минувшем очном матче нанесла 26 ударов в сторону и 11 — в створ ворот грузин.

Поэтому наилучшей ставкой будет «обе забьют» с коэффициентом 1.77. Если в очередной раз благодаря Георгию команда Ваньоли не пропустит больше, его нужно носить на руках.