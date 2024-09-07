«Торпедо» — «Ак Барс»: эксперты назвали фаворита матча КХЛ

7 сентября в Нижнем Новгороде состоится встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой «Торпедо» будет принимать «Ак Барс» на арене «Нагорный». Начало игры – в 17:00 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами нижегородцев. Поставить на победу «Торпедо» в основное время можно с коэффициентом 2.32. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2320 рублей.

Шансы «Ак Барса» оценили в 2.75. Вероятность ничьей по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 3.90.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.15, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.70. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.66.

Итоговая победа «Торпедо» идёт за 1.80, коэффициент на итоговый успех «Ак Барса» — 2.05.