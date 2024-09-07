«Торпедо» — «Ак Барс»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Ак Барс».

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 2.15.

В межсезонье «Торпедо» усилило состав. В первую очередь выделяются три перехода из «Ак Барса» — Вячеслав Войнов, Дмитрий Кагарлицкий и Евгений Свечников. Наличие таких хоккеистов должно помочь обрести стабильность нижегородцам. Предсезонная подготовка показала, как Дмитрий сыгрался в одной тройке с Максимом Летуновым.

Жаль, что их сыгранности и рвения было недостаточно в первом матче регулярного чемпионата КХЛ, который автозаводцы проиграли «Северстали» всухую – 0:3. Реализация лишнего очень сильно хромала. Шесть попыток и ни одной шайбы.

Впереди игра с «Ак Барсом». Для Войнова, Кагарлицкого и Свечникова это возможность насолить бывшей команде. Дмитрий уж точно её не должен упустить. Казанцы сильно изменились в межсезонье. Кроме трёх перечисленных игроков, они расстались с Радуловым и Шипачёвым.

Анвар Гатиятулин строит свою новую команду. Прошлый матч «Ак Барс» проиграл «Салавату Юлаеву» — 3:5. Вернувшийся в Россию из НХЛ Александр Барабанов стал автором одного из голов. Примечательно, что в третьем периоде было заброшено суммарно пять шайб. Как сказал тренер казанского клуба, настрой и был таким – играть результативно. Но раскачалась команда только к заключительному отрезку.

Если «Ак Барс» собрался так же, как в третьем периоде с уфимцами, провести весь матч с «Торпедо», то нас ждёт веселье. Предлагаем поставить на тотал больше 5.5 шайбы с коэффициентом 2.15. В первую очередь это возможность для Кагарлицкого забить бывшей команде, а во вторую — для обоих клубов это шанс одержать первую победу в сезоне. Ждём открытый хоккей.