«Спартак» — «Сочи»: прогноз на матч в Москве

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Сочи».

Ставка: «Спартак» забьёт как минимум пять голов за 2.70.

Товарищеские матчи наглядно продемонстрировали, что игра «Спартака» останется прежней. Да, они по-прежнему много пропускают, но всегда могут рассчитывать на своё неудержимое нападение. Хорошо, что «Спартаку» удалось сохранить весь костяк к новому сезону.

В первом же матче регулярного чемпионата красно-белые прошли проверку на прочность. В московском дерби они обыграли ЦСКА – 4:2. Первую шайбу за команду Алексея Жамнова забросил новичок Андрей Миронов.

«Сочи» будет непросто стартовать в новом сезоне матчем с таким агрессивным соперником. Минувший регулярный чемпионат южане завершили на предпоследнем месте в таблице Западной конференции и пропустили 254 шайбы. Это ужасный показатель. Но хуже всего то, что предсезонная подготовка показала – «леопарды» ничуть не изменились.

Под руководством Сергея Зубова сочинцы проиграли все товарищеские матчи. Пропускают много, с этим проблема не решена. Судите сами, клуб уступил олимпийской сборной России (2:4), «Северстали» (4:7) и «Куньлуню» (2:5). Цепляться за поражение от СКА (1:2 Б) по буллитам хочется, но не к месту.

«Спартаку» такой соперник придётся по душе. Вот где можно показать максимум в атаке. Если «Сочи» готов пропускать много, почему бы не забросить ему шайб пять? Не будем ставить на победу, а возьмём индивидуальный тотал красно-белых больше 4.5 шайбы за 2.70. Голдобин пока не забивал. Вот и хорошая возможность для этого.