Ирландия — Англия: прогноз на матч Лиги наций

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Лиги наций Ирландия — Англия.

Ставка: победа Англии + тотал меньше 4.5 гола за 1.73.

Ли Карсли назначен временным тренером «трёх львов». Пока задачей наставника будет возвращение англичан в группу А Лиги наций. Специалист долгое время работал с молодёжной сборной Англии. Под его началом она выиграла чемпионат Европы в 2023 году.

Ли Карсли включил в заявку на сентябрьские матчи Лиги наций немало молодых футболистов. Из-за отсутствия Коула Палмера и Фила Фодена некоторые могут получить свои шансы. Также не сыграют за «трёх львов» Олли Уоткинс, Джуд Беллингем, Айван Тони и Аарон Рамсдейл. Все — из-за травмы. Но Гарри Кейн будет готов выйти на поле с первых минут. Куда уж без главной атакующей силы.

Ирландия уже устала от неудач и в надежде на улучшение пригласила на должность главного тренера Хеймира Хадльгримссона. Напомним, «зелёная армия» последний раз квалифицировалась на чемпионат мира в 2002 году, а на Евро – в 2016-м. У нового наставника будет очень много работы.

В заявку 57-летнего специалиста вошёл 22-летний полузащитник «Лестера» Кейси Макатир. Место основного вратаря по-прежнему у Кивина Келлехера. Шеймус Коулман продолжит играть с капитанской повязкой. 19-летний Эван Фергюсон тоже получил вызов и будет доказывать, что должен играть в основе.

Получилась смесь опытных футболистов и молодых, готовых проявить себя. Все они мотивированы в борьбе за место в основном составе. Посмотрим, поможет ли это Хадльгримссону показать хоть что-то в матче с Англией.

Мы же предлагаем поставить на победу «трёх львов» и тотал меньше 4.5 мяча с коэффициентом 1.73. В то, что встреча получится результативной даже после увольнения Гарета Саутгейта, не верится совсем. Ну и единственная возможность получить признание болельщиков для сборной Ирландии в матче с таким соперником – это упор на защиту.