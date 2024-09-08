Усман Нурмагомедов — Александр Шаблий: букмекеры назвали фаворита боя Bellator

В ночь на 8 сентября в Сан-Диего (США) пройдёт очередной турнир Bellator Champions Series. Главным событием вечера станет поединок между двумя россиянами — Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием. На кону будет стоять титул чемпиона Bellator в лёгком весе.

Бой между Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием начнётся ориентировочно в 7:00 мск 8 сентября.

Посмотреть трансляцию боя, как и всего турнира, можно будет на «Окко Спорт».

Букмекеры видят фаворитом Усмана Нурмагомедова — на его победу они дают коэффициент 1.21, в то время как победа Шаблия идёт за 4.40. Ничья маловероятна — поставить на такой исход можно за 64.0.

На ТБ 4.5 раунда можно сделать ставку с коэффициентом 1.58, а обратный исход доступен за 2.23.