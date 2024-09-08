Нурмагомедов — Шаблий: прогноз на бой Bellator

Автор «Чемпионата» Пётр Кондаков дал прогноз на бой между двумя россиянами Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием. На кону будет стоять титул чемпиона Bellator в лёгком весе.

Ставка: тотал больше 4.5 раунда за 1.58.

Усман Нурмагомедов — непобеждённый чемпион Bellator. В организации он дебютировал в 2021 году и с тех пор выиграл шесть поединков. Нурмагомедова давно ждут в UFC, его карьера стремительно развивается. Александр Шаблий — пожалуй, самый опасный на данном этапе противник для Усмана. У казака девять побед подряд, в том числе пять в Bellator. Причём Шаблий, как и Нурмагомедов, победил Патрика Фрейре и Брента Примуса. Последнего, кстати, нокаутировав, чего Усману сделать не удалось.

Важно отметить, что оба — настоящие универсалы. И Усман, и Александр предпочитают работу в стойке, но и в борьбе выглядят прекрасно. Стили схожи, так что на первый план выйдет выносливость и тактика. Благо времени на подготовку к бою у соперников было более чем достаточно.

Конечно, Нурмагомедов — фаворит, но легко ему не будет. Шаблий — очень умный боец, который зачастую долго выжидает, ищет свою возможность для атаки и, как правило, её находит. Так было в бою с Фрейре. Усман же постарается прессинговать и замучить соперника своими сериями хай и лоу-киков.

Если говорить о ставках, то напрашивается пари на тотал больше 4.5 раунда. Бойцы достойны друг друга, а цена ошибки слишком высока, чтобы кто-то рисковал. Конечно, под давлением всё возможно, но перед боем именно эта ставка видится оптимальной.