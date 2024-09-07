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Нурмагомедов — Шаблий: коэффициенты на бой 8 сентября

Нурмагомедов — Шаблий: коэффициенты на бой 8 сентября
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В ночь на 8 сентября в Сан-Диего (США) пройдёт очередной турнир Bellator Champions Series. Главным событием вечера станет поединок между двумя россиянами — Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием. На кону будет стоять титул чемпиона Bellator в лёгком весе.

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Бой между Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием начнётся ориентировочно в 7:00 мск 8 сентября.

Посмотреть трансляцию боя, как и всего турнира, можно будет на «Окко Спорт».

Букмекеры видят фаворитом Усмана Нурмагомедова — на его победу они дают коэффициент 1.21, в то время как победа Шаблия идёт за 4.40. Ничья маловероятна — поставить на такой исход можно за 64.0.

На ТБ 4.5 раунда можно сделать ставку с коэффициентом 1.58, а обратный исход доступен за 2.23.

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