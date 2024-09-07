Букмекеры оценили шансы Арины Соболенко в финале US Open

7 сентября в финальном матче US Open в женском одиночном разряде американка Джессика Пегула будет играть со второй ракеткой мира Ариной Соболенко. Встреча начнётся не ранее 23:00 мск на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».

Букмекеры отдают предпочтение белоруске. Поставить на победу Соболенко можно с коэффициентом 1.35. Это примерно 74% вероятности. Шансы Пегулы оценили в 3.65 (26%).

Эксперты склоняются к тому, что встреча получится упорной. Сделать ставки на тотал больше 19.5 гейма можно за 1.55, а тотал меньше 19.5 гейма идёт с коэффициентом 2.46. Вероятность победы Соболенко со счётом 2:0 оценили в 1.84.

Ставки на победу теннисистки из Беларуси с форой (-4.5 гейма) принимаются за 2.05, победа Пегулы с форой (+4.5 гейма) идёт за 1.90.