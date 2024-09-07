Пегула — Соболенко: прогноз на финал US Open

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на финал US Open Джессика Пегула — Арина Соболенко.

Ставка: Соболенко победит + тотал больше 20.5 гейма за 2.23.

Это уже второй заход Арины Соболенко на победу в Открытом чемпионате США. В прошлом сезоне в финале она также встречалась с американкой, но с Кори Гауфф. И проиграла. Теперь белоруске предстоит матч с Джессикой Пегулой.

30-летняя американская теннисистка до участия в US Open показала отличные результаты на харде. Сначала она выиграла турнир в Торонто, в финале одолев Аманду Анисимову, а затем претендовала на победу в Цинциннати. В заключительном матче Джессика встретилась как раз с Соболенко и уступила – 3:6, 5:7.

В четвертьфинале американка победила первую ракетку мира Игу Свёнтек (6:2, 6:4) – это ли не заявка на успех? В полуфинале Джессика обыграла Каролину Мухову (1:6, 6:4, 6:2). Вот только Арина вышла на пик формы. Она победила на турнире в Цинциннати, убрав со своего пути в том числе польку. А затем, как мы упоминали ранее, — саму Джессику.

В четвертьфинале Открытого чемпионата США Соболенко выиграла у Чжэн Циньвэнь (6:1, 6:2), а в полуфинале – у Эммы Наварро (6:3, 7:6).

У Арины очень сильная подача, с которой трудно справиться даже самым опытным теннисисткам. Она часто реализует свою первую подачу, обладает мощным ударом и любит играть агрессивно, прессингуя своих соперниц. Последние годы пошли на пользу Соболенко. Она научилась владеть своей игрой и эмоциями.

Пегула обладает стойкостью и мотивирована. Но найти достаточно аргументов в пользу её победы проблематично. Другое дело — Соболенко, на стороне которой даже результаты очных встреч. Пора бы второй ракетке мира взять US Open. Лучшего момента не придумаешь. Однако не исключено, что финал растянется на три сета. Поставим на победу Соболенко и тотал больше 20.5 гейма за 2.23.