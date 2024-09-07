Ирландия — Англия: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги наций

Комментатор Денис Казанский дал прогноз на матч Лиги наций Ирландия — Англия.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.83.

«Дебют главных тренеров состоится в этой игре — это всегда большое событие. Это и Хеймир Хадльгримссон, который сделал громкую сенсацию на Евро-2016, выбив Англию из плей-офф. Я думаю, что англичане этого точно не забыли.

С другой стороны Ли Карсли, чистокровный опорный полузащитник, который стал тренером. Это любопытно. Пока сложно сказать, что у него может получиться, в любом случае это и. о., а поиски главного тренера Англии ещё ведутся.

Думаю, что матч вряд ли будет праздничным. Эти команды между собой играют крайне нерезультативно, постоянно катают низы. И сейчас в Ирландии нам вряд ли стоит ждать чего-то яркого.

Англия будет тяжело перестраиваться после тяжёлой эры Гарета Саутгейта. Ли Карсли, скорее всего, постарается пока не навредить. Не уверен, что построит что-то новое. Думаю, что в этой игре стоит ждать низ», — приводит слова Казанского «РБ Спорт».