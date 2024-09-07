Ирландия — Англия: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги наций

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Ирландия — Англия.

Ставка: победа Англии с форой (-1) за 1.85.

«Ирландия и Англия сыграют в 1-м туре Лиги наций 7 сентября. Конечно, статус гостей выше. Но я бы не стал так легко сбрасывать со счетов ирландцев.

Да, Ирландия не смогла пробиться на чемпионат Европы в Германии. Команда провалила квалификационный раунд, финишировала предпоследней с отрицательной статистикой забитых мячей. Только Гибралтар с последнего места в их группе «парни в зелёном» смогли одолеть, а вот Греции, Нидерландам и Франции они уступали.

Последние матчи подопечных Джона О’Ши носили статус товарищеских. И в них ирландцы добились только одной победы против примерно равного соперника — 2:1 с Венгрией. В остальных встречах команда терпела неудачи, в том числе с Новой Зеландией была ничья 1:1.

Ну а Англия в это же время поучаствовала в финале второго Евро подряд. Это, конечно, большое достижение для команды. Нельзя упрекать тренерский штаб тогда ещё Саутгейта в отсутствии прогресса. С другой стороны, от родоначальников футбола ждали только побед, а проиграть в двух финалах разным командам, да ещё и так бесперспективно, как это было пару месяцев назад с Испанией, — это большой удар для всех фанатов команды.

Само собой, не оправдался и тот стиль, в котором выступали «три льва» на Евро-2024. Почти все матчи команда проводила вторым номером. Открыв счёт, она сразу закрывалась в своей штрафной. И до финала цель оправдывала средства — команда проходила всё дальше. Но испанцы остановили Англию и показали, что всё-таки яркий и атакующий футбол приносит победу.

Увольнять Саутгейта вроде как не собирались. Но он ушёл сам. Сборная долго искала тренера ему на замену. Собственно, поиск ещё идёт. Национальную команду пока возглавил Ли Карсли — тренер молодёжной команды. Но основной костяк футболистов остался. Да, не все приехали, Беллингем травмирован. Но всё равно англичане намного сильнее ирландцев.

Лёгкой победы «трёх львов» тут не жду. Всё-таки многие в Ирландии играют в английских чемпионатах. Плюс давнее соперничество даёт мотивацию. Но поставлю всё равно на успех англичан с форой (-1) мяч с коэффициентом 1.85», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».