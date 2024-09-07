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Ирландия — Англия: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги наций

Ирландия — Англия: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги наций
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Ирландия — Англия.

Ставка: победа Англии с форой (-1) за 1.85.

«Ирландия и Англия сыграют в 1-м туре Лиги наций 7 сентября. Конечно, статус гостей выше. Но я бы не стал так легко сбрасывать со счетов ирландцев.

Да, Ирландия не смогла пробиться на чемпионат Европы в Германии. Команда провалила квалификационный раунд, финишировала предпоследней с отрицательной статистикой забитых мячей. Только Гибралтар с последнего места в их группе «парни в зелёном» смогли одолеть, а вот Греции, Нидерландам и Франции они уступали.

Последние матчи подопечных Джона О’Ши носили статус товарищеских. И в них ирландцы добились только одной победы против примерно равного соперника — 2:1 с Венгрией. В остальных встречах команда терпела неудачи, в том числе с Новой Зеландией была ничья 1:1.

Ну а Англия в это же время поучаствовала в финале второго Евро подряд. Это, конечно, большое достижение для команды. Нельзя упрекать тренерский штаб тогда ещё Саутгейта в отсутствии прогресса. С другой стороны, от родоначальников футбола ждали только побед, а проиграть в двух финалах разным командам, да ещё и так бесперспективно, как это было пару месяцев назад с Испанией, — это большой удар для всех фанатов команды.

Само собой, не оправдался и тот стиль, в котором выступали «три льва» на Евро-2024. Почти все матчи команда проводила вторым номером. Открыв счёт, она сразу закрывалась в своей штрафной. И до финала цель оправдывала средства — команда проходила всё дальше. Но испанцы остановили Англию и показали, что всё-таки яркий и атакующий футбол приносит победу.

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 2. 1-й тур
07 сентября 2024, суббота. 19:00 МСК
Ирландия
1-й тайм
0 : 2
Англия
0:1 Райс – 11'     0:2 Грилиш – 26'    

Увольнять Саутгейта вроде как не собирались. Но он ушёл сам. Сборная долго искала тренера ему на замену. Собственно, поиск ещё идёт. Национальную команду пока возглавил Ли Карсли — тренер молодёжной команды. Но основной костяк футболистов остался. Да, не все приехали, Беллингем травмирован. Но всё равно англичане намного сильнее ирландцев.

Лёгкой победы «трёх львов» тут не жду. Всё-таки многие в Ирландии играют в английских чемпионатах. Плюс давнее соперничество даёт мотивацию. Но поставлю всё равно на успех англичан с форой (-1) мяч с коэффициентом 1.85», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

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