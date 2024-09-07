Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Германия — Венгрия: ставка Игоря Семшова на матч Лиги наций 7 сентября

Германия — Венгрия: ставка Игоря Семшова на матч Лиги наций 7 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги наций Германия – Венгрия.

Ставка: победа Германии с форой (-1.5) за 1.87.

«Эти сборные совсем недавно встречались в рамках финального этапа чемпионата Европы, который проходил как раз в Германии. Только та встреча состоялась в Штутгарте, а теперь команды сыграют в Дюссельдорфе. Тогда сборная Германии взяла верх со счётом 2:0. Всего же за последние годы, начиная с 2010 года, немцы и венгры соперничали шесть раз. Три победы, две ничьих и одно поражение – таков баланс поединков в пользу Германии. И Юлиан Нагельсман со своими подопечными имеет прекрасную возможность ещё больше увеличить это общее преимущество в свою пользу.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 1-й тур
07 сентября 2024, суббота. 21:45 МСК
Германия
Не начался
Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Венгрии, хотя и не мальчики для битья, но вряд ли способна отобрать очки у столь грозного соперника на его поле в официальном матче. Да, бой венгры навяжут, но не более», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Германия — Венгрия. А есть ли жизнь без Тони Крооса?
Германия — Венгрия. А есть ли жизнь без Тони Крооса?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android