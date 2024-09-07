Германия — Венгрия: прогноз Семёна Зигаева на игру 7 сентября

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги наций Германия — Венгрия.

Ставка: победа Германии в 2 или 3 гола за 1.97.

«Сборная Германии переживает не лучшие времена. После успеха на ЧМ-2014 и полуфинала Евро-2016 результаты пошли на спад. На двух мундиалях подряд немцы завершали своё выступление на стадии группового этапа. Континентальное первенство лучше, но для Германии есть только один результат — золото. Три года назад 1/8 финала, этим же летом на домашнем чемпионате Европы — четвертьфинал. Да, проиграли будущему триумфатору турнира, и то лишь в дополнительное время.

Сборная Венгрии была одной из сильнейших в середине прошлого века. Три Олимпиады, два выхода в финал чемпионатов мира. И бронза Евро-1964. Но затем был не спад, а настоящий провал, с начала 70-х венгры лишь раз смогли отобраться на мундиаль, а континентальное первенство проходило регулярно без них. Если с чемпионатами мира всё без изменений, то на Евро сборная Венгрии отбирается уже трижды подряд. В 2016-м был выход в 1/8 финала, где они в последнем туре группового этапа могли лишить Португалии путёвки в плей-офф. А затем дважды команда не смогла выйти в решающие матчи. Этим летом было третье место, но два поражения. Одной из команд, кто обыграл венгров в группе, была сборная Германии, и счёт 2:0 в пользу немцев не отражает сути. Хозяева больше атаковали, но по опасным моментам, скорее, был паритет. Но у немцев есть Мусиала и Гюндоган, они и решили исход.

Да и три года назад в группе был непростой матч, где венгры дважды вели в счёте, но завершилось всё 2:2. При этом букмекеры фаворитом считают немцев, и фаворитом явным. Предложу же вам очень рискованный вариант. Германия выиграет в 2 или 3 гола», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».