Германия — Венгрия: ставка Эльвина Керимова на встречу Лиги наций

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги наций Германия — Венгрия.

Ставка: победа Германии и ТБ 2.5 за 1.85.

«Германия и Венгрия встретятся друг с другом. Это Лига наций, стартовый тур. Германия, на мой взгляд, на Евро играла хорошо и была одной из лучших команд турнира, пусть и вылетела на стадии 1/4 финала. Немцы оставили тренера Нагельсмана — это было ожидаемо. Пусть результатами в целом Германии не были довольны.

Эту сборную можно назвать клубной командой, учитывая уровень сыгранности, уровень игры, её качество. Да, произошли изменения после Евро, Нойер карьеру завершил в национальной команде, Томас Мюллер. Но понятно, что и без них там есть игроки, которые могут поддерживать высочайший уровень. Так что Германия — фаворит в матче с Венгрией.

Венгрия – организованная и неплохая команда, которая даже одну победу на Евро одержала в группе в последнем туре. Но не хватило ей трёх очков для выхода в плей-офф. Это дисциплинированная команда, которая в состоянии качественно играть на стандартах, убегать в контратаки, надёжно, позиционно защищаться. В общем, комплексно — неприятный соперник для любого гранда.

Но мне кажется, что Германия после Евро каких-то больших проблем в матче с венграми испытать не должна. Я думаю, что немцы должны победить. Они друг с другом, как вы помните, играли в группе на Евро. Собственно, Германия победила 2:0, но сложности испытала. Да, это был нелёгкий матч для команды Нагельсмана. Венгрия хорошо защищалась и даже контратаковала, моменты свои тоже имела. Но в целом Германия по делу победила. Мусиала отклеивался от защитников, открывался, чтобы участвовать в розыгрыше.

В общем, Нагельсман как-то смог найти возможность вскрыть венгерский «автобус». Я думаю, здесь сценарий матча будет похожим. Но всегда в таких играх важно забить быстрый гол фавориту. Я имею в виду, чтобы дальше было проще, чтобы дальше соперник оказался в некомфортных условиях и вынужден был тоже раскрываться здесь.

Я возьму благоприятный сценарий для Германии. Мне кажется, после Евро, это домашняя игра Лиги наций, тут, может быть, не будет такого давления на команду. Особенно учитывая, что это не финальный турнир, уж не домашний Евро, а всего лишь Лига наций. Так что я возьму уверенную победу Германии и общий тотал голов больше 2.5 с коэффициентом 1.85. Мне кажется, тут Германия и забьёт достаточно, и победит не 1:0, и не 2:0, как на Евро», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».