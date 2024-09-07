Нидерланды — Босния и Герцеговина: ставка Александра Мостового на игру Лиги наций

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги наций Нидерланды — Босния и Герцеговина.

Ставка: победа Нидерландов 2:0 за 5.00.

«Нидерланды сыграют с Боснией и Герцеговиной в 1-м туре Лиги наций. Не вижу тут особой интриги. Думаю, «оранжевые» без особых проблем наберут очки.

Нидерланды показали достаточно неплохой футбол на Евро-2024. Команда смогла дойти до полуфинала, и это при двух неудачах в групповом этапе — 0:0 с Францией и 2:3 от Австрии. В плей-офф подопечные Кумана без особых проблем справились с Румынией (3:0) и Турцией (2:1), но вот затем они уже не смогли пройти Англию. Конечно, обыграть «трёх львов» на турнире мало кому удавалось. Но «летучий голландец» обладал нужным ресурсом. Сыграй он как позже Испания в финале, и мы могли бы увидеть другой исход.

Ну а у Боснии и Герцеговины дела идут намного хуже. Сейчас у неё продолжается серия поражений из шести матчей. Несколько игр проходили в рамках отбора на Евро в Германии. Там в группе сине-жёлтые финишировали очень низко, на предпоследней строчке. Но благодаря рейтингу в Лиге наций они попали в стыки, где, впрочем, сразу же были выбиты Украиной (1:2). После этого также последовали товарищеские матчи с сильными соперниками — 0:3 от Англии и 0:1 от Италии.

Думаю, особого смысла рассуждать про форму боснийцев тут нет. Нидерланды, очевидно, сильнее. Всё будет зависеть от их настроя. Ну а форма игроков сейчас хорошая, сезон только стартовал. В таких условиях у сине-жёлтых шансов нет, я считаю.

Выбираю ставку на победу Нидерландов со счётом 2:0 с коэффициентом 5.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».