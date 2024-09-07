«Торпедо» — «Ак Барс»: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Торпедо» – «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» за 2.70.

«Подопечные Игоря Ларионова огорошили своих горячих поклонников сухим поражением от «Северстали» в стартовой игре регулярного чемпионата. Нижегородцы проиграли на своём льду 0:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Но и «Ак Барс» свой матч тоже уступил. В знаменитом «зелёном дерби» казанцы были слабее «Салавата Юлаева» в Уфе – 3:5. Зато за команду Анвара Гатиятулина с первого же матча начал забивать Александр Барабанов. Также в стане «барсов» отличились ещё один новичок Николас Петан и Артём Галимов.

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами – 2:1 (ОТ) было в Нижнем Новгороде и 4:3 в Казани.

Разумеется, что хозяева будут рвать и метать после поражения, чтобы порадовать своих зрителей, но и казанцам тоже есть за что реабилитироваться. Игра будет очень упорной и без большого количества шайб. Но гости забросят на одну больше.

«Ак Барс» выиграет», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».