«Торпедо» — «Ак Барс»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ 7 сентября

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» – «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» и ТБ 4.5 за 3.70.

«Обе команды сыграли свои первые матчи в регулярке, и обе свои игры проиграли: «Торпедо» дома уступило «Северстали» (0:3), а «Ак Барс» в Уфе проиграл первое «зелёное дерби» в этом сезоне (3:5). Оба этих матча я смотрел в прямом эфире, и у меня уже есть определённая пища для размышлений, коими с удовольствием поделюсь с вами, а вы уже их примените по назначению, а быть может, и не примените.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Начну с гостей, «Ак Барс» мне в целом понравился и по содержанию своего матча, возможно, мог рассчитывать и на другой исход, однако провальный первый период повлиял очень сильно, и оправиться казанцам не удалось. Со второго периода команда доминировала и создала много моментов, особенно заметны были лидеры Яшкин-Петан-Барабанов. Множество индивидуальных ошибок, мне кажется, были связаны с важностью дерби и стартом сезона, думаю второй матч подряд казанцы такие подарки раздавать не будут, поэтому «Торпедо» придётся трудно. «Ак Барс» текущей сборки — быстрая, цепкая и очень мастеровитая команда, с хорошим вратарём и обороной.

«Торпедо» же в первом матче в первую очередь удивило составом, в котором не было, как по мне, железных игроков основы — Воронина, Яна и Фирстова. Команда создала много возможностей для гола в матче с «Северсталью», но не хватило качества этих моментов и мастерства в завершении. Возможно, не хватило тех самых ребят. Однако начинать сезон дома, пусть и не на большом «Нагорном», который при этом считается одним из самых громких дворцов в КХЛ, с 0 заброшенных шайб совсем не дело. Болельщики разочарованы. Не верю, что нижегородцев зачехлят и во втором матче подряд, думаю, свои гол-два они всё-таки найдут, но, несмотря на эту уверенность, «Ак Барс» всё равно для меня фаворит. Поэтому беру победу «Ак Барса» и общий тотал голов больше 4.5 за сумасшедшие 3.70», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».