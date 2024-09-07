«Лада» — СКА: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Тольятти

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Лада» – СКА.

Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 1.71.

«Лада» начала сезон с домашнего поражения 0:3 от ярославского «Локомотива». Подопечные Олега Браташа как ни старались, но переиграть Даниила Исаева так и не смогли. Сейчас для «вазовцев» главное — это сбросить с себя груз ответственности, ведь играть перед родными трибунами после сухого проигрыша всегда непросто, как и показать свой хоккей. Какой он, мы знаем по прошлому сезону.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК Лада Тольятти Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

СКА же встречался в Магнитогорске с обладателем Кубка Гагарина и уступил «Металлургу» в овертайме со счётом 4:5. Игра получилась увлекательной и точно понравилась зрителям. Главным образом магнитогорским. За армейцев шайбы забросили Степан Фальковский, Евгений Кузнецов, Борна Рендулич и Арсений Грицюк. То, что Кузнецов отличился в первом же официальном матче, хороший знак для всей питерской команды. Ясно, что от него все этого и ждали, а хотят видеть и ещё больше.

После поражений в Магнитогорске СКА будет заряжен на игру ещё сильнее. «Лада» будет тоже биться до конца. Но всё же уступит более опытному и звёздному сопернику», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».