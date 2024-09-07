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«Спартак» — «Сочи»: прогноз Дарьи Мироновой на игру КХЛ в Москве

«Спартак» — «Сочи»: прогноз Дарьи Мироновой на игру КХЛ в Москве
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Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Сочи».

Ставка: победа «Спартака» в матче за 1.23.

«У красно-белых домашняя серия, а значит, нужно захватить максимальное количество очков. Первый матч в сезоне получился более чем успешным: победа в основное время, четыре гола, один в большинстве, две шайбы пропущены, правда, одна в большинстве хозяев. В целом команда сыграла хорошо, на эмоциях и легко проехалась по армейцам нового формата. Это было ожидаемо.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У «Спартака» есть глубина, разнообразная атакующая линия и «химия» на льду. Несмотря на то что защитники здорово подключаются к атакам, Миронов и Вишневский забили — нужно не забыть и о прямых обязанностях. На старте сезона у команды не должно возникнуть проблем с доминацией над соперниками, тем более в домашних стенах. Проблемы придут против команд, которые смогут лишить красно-белых контроля над шайбой и пространства. Даже если следующий оппонент захочет это сделать, хватит ли опыта и сил?

Сочинцы слабо провели предсезонные матчи и стартуют против соперника, который в эмоциональном плане уже завёлся и готов разрывать ворота любого вратаря. В последних пяти очных встречах «Спартак» был сильнее четырежды. В стане «леопардов» снова перемены, вряд ли они успели перестроиться под строгие требования нового-старого тренера Зубова. Большая проблема клуба — работать приходится не с теми, кого выбрали на 100%, а часто с теми, кто достался в итоге какой-то каверзной сделки. В очередной раз тренерскому штабу ХК «Сочи» придётся, как в песне, «лепить из того, что было». У хозяев одна миссия — очки против таких соперников, которые не могут навязать команде жёсткую борьбу, надо забирать при любом раскладе», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».

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