«Спартак» — «Сочи»: прогноз Артура Хайруллина на игру регулярного чемпионата КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Сочи».

Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 3.5 за 1.76.

«Как же мы кайфовали в прошлом сезоне от игры «Спартака»! Алексей Жамнов поставил красно-белым шикарную игру в атаке, украшением которой стали действия ударной тройки в составе Николая Голдобина, Ивана Морозова и Павла Порядина. В новом сезоне Жамнов не отошёл от своего стиля, и в стартовом матче сезона красно-белые уверенно переиграли ЦСКА со счётом 4:2. Первый гол за новую команду забил защитник Андрей Миронов, неплохо выглядели новички Адам Ружичка и Уильям Биттен, приятно удивила молодая пара обороны Даниил Иванов – Вениамин Королёв.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

«Сочи» только предстоит сыграть свой стартовый матч, и пока на команду Сергея Зубова сложно возлагать большие надежды. Большинство игроков сочинцев очень молоды, а летние трансферы не помогли существенно усилить команду. Выделить можно, пожалуй, лишь защитника Максима Федотова, от которого отказались в СКА, да вратаря Сергея Иванова, который провёл отличный сезон в «Адмирале». Но готов ли 20-летний парень всю регулярку тащить команду, слабо играющую в обороне? «Спартак» получит много пространства впереди и не должен испытать проблем во втором домашнем матче сезона. Ставлю на индивидуальный тотал москвичей больше 3.5», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».