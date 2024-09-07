Ирландия — Англия: получи фрибет 4444 рубля к матчу Лиги наций!

7 сентября сборная Ирландии примет команду Англии в рамках стартового тура Лиги наций. Раздосадованные проигрышем в финале чемпионата Европы англичане наверняка постараются открыть новую главу с позитива. Вы можете получить фрибет 4444 рубля от БК «Лига Ставок», просто зарегистрировавшись и подтвердив личность!

В стане англичан произошли значительные изменения. О потенциальном уходе Гарета Саутгейта говорилось давно, но наставник покинул свой пост только после серебряного Евро-2024. К экс-тренеру можно относиться по-разному, но с ним сборная «трёх львов» показывала результат: два выхода в финал чемпионата Европы за два розыгрыша.

На смену Саутгейту пришёл Ли Карсли. Это далеко не самый медийный специалист, известный по работе с молодёжными командами. Британские СМИ воспринимают тренера как переходный вариант, пока вместо него федерация не договорится с более именитым наставником. Тем не менее Карсли уже работал с Фоденом, Палмером и Санчо. Как знать, старые связи могут принести успех.

Сборная Ирландии не обладает даже близко схожим по звёздности подбором футболистов и занимает только 58-ю строчку в рейтинге ФИФА. Суммарная стоимость команды оценивается в € 180 млн. Для сравнения, игроки Англии стоят почти € 1,5 млрд, а один только Фил Фоден — € 150 млн.

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