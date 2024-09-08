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Швейцария — Испания: букмекеры оценили шансы в матче Лиги наций

Швейцария — Испания: букмекеры оценили шансы в матче Лиги наций
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8 сентября на стадионе «Стад де Женев» в Ланси состоится матч 2-го тура Лиги наций Швейцария — Испания. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.80, что приблизительно равно 54% вероятности.

Победа сборной Швейцарии оценивается коэффициентом 4.90, это около 20% вероятности. Ничейный исход вероятнее успеха хозяев, но коэффициент тоже большой — 3.68 (26%).

Вместе с тем аналитики считают, что встреча представителей Лиги А не получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05. При этом наиболее вероятным представляется счёт 1:0 в пользу гостей.

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