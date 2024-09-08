Швейцария — Испания: прогноз на матч Лиги наций

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги наций Швейцария — Испания.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.74.

Сборная Испании в 1-м туре Лиги наций гостила у сборной Сербии и должна была выигрывать. Преимущество по ударам составило 23 на 9, по угловым — 9 на 2, а по проценту владения мячом — 74 на 26. Хозяева серьёзно оборонялись (читать как «автобус»), а гостям не хватило реализации и удачи. 0:0.

Впрочем, сборной Швейцарии тоже хвастаться нечем. Мало того, что она упустила ничью за последние 10 минут выездного матча со сборной Дании (0:2), так ещё и потеряла сразу двух футболистов.

Для испанцев перед предстоящим очным матчем это просто подарок. Если для замены центрального защитника Эльведи можно найти варианты, то центрального полузащитника Джаку заменить просто некем. В команде Мурата Якина Гранит — капитан и основополагающий игрок. Так что это, очевидно, потеря.

Исторически сборной Испании играть со сборной Швейцарии тяжело. За семь последних очных встреч, которые прошли с 2010 года, «Фурия Роха» одержала в основное время всего лишь две победы при двух поражениях и трёх ничейных результатах. А ведь в последние годы швейцарцы тоже показывают конкурентный футбол.

Под руководством Мурата Якина сборная Швейцарии вышла в плей-офф Евро-2024, ни разу не проиграв в группе А, а также всухую одолела Италию (2:0) и едва не выбила Англию (1:1, 3:5 пен.). По результатам видно, что команда отлично готовится к любому сопернику. Даже к тому, кто имеет, на первый взгляд, более высокий уровень.

Подопечные Луиса де ла Фуэнте — фавориты предстоящей встречи. Однако ждать от них разгромной победы, да ещё и после нулей в Сербии, нелогично. На своём поле швейцарцы постараются реабилитироваться за проигрыш Дании и наверняка упрутся. Ждём напряжённую игру. Счёт в районе 1:1 или 1:0 в любую сторону.