«Металлург» — «Нефтехимик»: букмекеры оценили шансы команд

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8 сентября действующий обладатель Кубка Гагарина «Металлург» будет принимать «Нефтехимик» на «Арене-Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи – в 14:30 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами магнитогорцев. Поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 1.82. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1820 рублей.

Шансы «Нефтехимика» оценили в 3.80. Вероятность ничьей по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.35. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.70.

Итоговая победа «Металлурга» идёт за 1.45, а итоговая победа «Нефтехимика» — за 2.80.