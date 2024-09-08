«Металлург» — «Нефтехимик»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Нефтехимик».

Ставка: победа «Металлурга» + тотал больше 4.5 гола за 2.50.

«Металлург» за время предсезонной подготовки стал самой обсуждаемой командой. Андрей Разин увёл команду в раздевалку во время матча как раз с «Нефтехимиком», потому что был не согласен с решением судей не засчитывать фол.

Во время игры Роман Абросимов силовым приёмом встретил нападающего «Магнитки» Даниила Вовченко и тот рухнул на лёд, ударившись головой. Встать самостоятельно хоккеист не смог. Судьи приняли решение, что фола нет. На видео хит действительно выглядел чистым. Но игрок оказался в больнице.

Пока «лисы» раскачиваются. Первый матч они проиграли «Локомотиву» со счётом 2:3. На загляденье получился минувший матч «Металлурга» со СКА. Перед третьим периодом «лисы» вели 4:3, но пропустили шайбу, позволив петербуржцам сравнять счёт. В овертайме подопечным Разина потребовалось всего 33 секунды, чтобы забросить победную шайбу. Её автором стал Скотт Уилсон – новичок клуба.

Да, календарь не пощадил «Магнитку» на старте регулярного чемпионата. Но встреча с «Нефтехимиком», кажется, должна стать более простым испытанием. Нижнекамцы начали с трудовой победы во встрече с «Барысом» (2:1 ОТ). А вот в минувшем матче «Нефтехимик» потерпел поражение от «Авангарда» (2:4). Хотя «волки» открыли счёт, забросив шайбу в меньшинстве.

В очном матче между «Металлургом» и «Нефтехимиком», который закончился техническим поражением первых, у подопечных Олега Леонтьева были шансы. Но в тот день Андрей Разин задействовал экспериментальный состав, дав отдохнуть лидерам «Магнитки». Даже в такой комплектации «лисы» вели – 2:1 до спорного момента.

Это ещё один мотиватор на игру с «волками». Мы предлагаем поставить на победу «Металлурга» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.50. «Лисы» показали готовность к новому сезону в прошлых встречах. Особенно с усилившимся СКА. Они обрушат всю свою мощь и злость на «Нефтехимик».