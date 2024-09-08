Букмекеры оценили шансы ЦСКА одержать первую победу в сезоне КХЛ

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8 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА встретится с «Адмиралом» и попытается одержать свою первую победу в сезоне. Игра пройдёт на «ЦСКА-Арене» и начнётся в 17:00 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами москвичей. Поставить на победу армейцев в основное время можно с коэффициентом 1.53. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1530 рублей.

Шансы «Адмирала» оценили в 5.75. Вероятность ничьей после 60 минут идёт с коэффициентом 5.00.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 4.5 шайбы можно за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы оценён в 2.13. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 2.10.

Итоговая победа ЦСКА идёт за 1.25 (около 77 вероятности), итоговый успех «Адмирала» доступен за 4.10 (23%).