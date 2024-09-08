ЦСКА — «Адмирал»: прогноз «Чемпионата» на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Адмирал».

Ставка: обе забьют больше 1.5 гола за 2.10.

Накануне ЦСКА проиграл красно-белым – 2:4. После встречи Илья Воробьёв вновь рассказал, что команда не будет откатываться назад и постарается в будущем играть ещё агрессивнее в нападении. За лето состав красно-синих покинули немало важных хоккеистов, но и были сделаны приобретения. В основном это игроки, которые так или иначе пробовали себя в НХЛ. Среди них Денис Гурьянов, Никита Охотюк и Иван Просветов.

«Адмирал» в межсезонье сильно обновил состав. Было сделано много обменов и приобретений в пользу линии атаки. Во время предсезонной подготовки «моряки» провели восемь матчей и проиграли только два. 29 шайб забросил «Адмирал» за это время. В том числе побеждал минское «Динамо» (7:3) и «Витязь» (7:4).

Начали сезон подопечные Леонида Тамбиева с победы над «богатырями» — 3:2. Причём «моряки» вели в три шайбы, но чуть не растеряли преимущество. В последней встрече «Адмирал» благодаря хет-трику Егора Петухова сыграл в основное время вничью с «Куньлунем» — 4:4. Жаль, но в овертайме клуб из Владивостока пропустил уже на 30-й секунде.

Не стоит торопиться с выводами и записывать «моряков» в аутсайдеры. ЦСКА привыкает к изменениям в стратегии и тактике. Новый тренер – другие правила. Но плюс в том, что армейцы собрались играть агрессивно. «Адмирал» тоже изменился, допуская чаще ошибки в защите, но стремясь грамотно отыграть в нападении. Спрогнозируем в этой встрече «обе забросят больше 1.5 шайбы» с солидным коэффициентом 2.10.