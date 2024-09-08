Хорватия — Польша: букмекеры назвали фаворита матча Лиги наций

8 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги наций Хорватия будет играть с Польшей на стадионе «Опус-Арена». Начало встречи – в 21:45 мск.

Букмекерские конторы считают фаворитами «шашечных» и предлагают поставить на победу сборной Хорватии с коэффициентом 1.75. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 1750 рублей.

Шансы поляков оценили в 4.90. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 3.85.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.98, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 1.90. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.90.

Победа сборной Хорватии с разницей в два и более мяча оценивается в 3.10. Разгромная победа хорватов идёт за 6.50.