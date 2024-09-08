Португалия — Шотландия: прогноз на матч Лиги наций

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги наций Португалия — Шотландия.

Ставка: победа Португалии + тотал больше 2.5 гола за 1.83.

Сборная Португалии начала новый цикл Лиги наций с победы над сборной Хорватии со счётом 2:1. Важно отметить, что один из голов забил Криштиану Роналду. Несмотря на участившуюся критику, 39-летний форвард пока не планирует завершать карьеру. Более того, он продолжает приносить пользу национальной команде. Капитан забил много мячей во время квалификации Евро-2024, чем помог добыть путёвку. А теперь забил и в 1-м туре Лиги наций.

При этом в составе сборной Португалии и без того много звёзд, которые могут в одиночку решать исходы матчей и нести бремя лидера. Правда, по стабильности есть вопросы. Мы помним, как подопечные Роберто Мартинеса ярко стартовали на турнире в Германии этим летом, но к плей-офф сдулись. Впрочем, сейчас футболисты, которые жаловались на чрезмерное количество матчей, немного отдохнули и должны чувствовать себя лучше.

Сборная Шотландии прыгнула выше головы, квалифицировавшись на чемпионат Европы в Германии. Однако в плей-офф ей выйти не удалось. Одно очко в трёх встречах. В 1-м туре Лиги наций шотландцы проиграли сборной Польши, которая в последние годы борется с внутренними проблемами. Причём на своём поле и со счётом 2:3. Конечно, сказались пенальти в пользу поляков. Но сборная Португалии — явно не тот соперник, на ком можно отыграться.

В предстоящем матче мы бы сделали ставку на голы через победу хозяев, которые на кураже. Кроме того, заманчиво выглядит гол Криштиану Роналду. Нападающий в прошлой игре забил 900-й мяч в карьере. С учётом того, что он часто забивает командам уровня Шотландии, наверняка попытается размочить 10-ю сотню.